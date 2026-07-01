Военные РФ нанесли свыше 50 ударов по АЗС и резервуарам топлива на Украине Mash: ВС РФ ударили по украинским запасам топлива и заправкам

Москва1 июл Вести.Российские военные за три дня более 50 раз ударили по автозаправкам, топливным цистернам и резервуарам на Украине, пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что больше всего объектов поражено в таких городах, как Днепропетровск, Херсон и Запорожье.

По данным Telegram-канала, вследствие ударов пострадала логистика ВСУ, а также образовались транспортные заторы.

Ранее в Минобороны России сообщали, что ВС РФ ударили "Геранями" по газораспределительной станции в районе населенного пункта Панютино в Харьковской области. В результате были выведены из строя некоторые резервуары для хранения газа, газоперекачивающие установки, а также цех по подготовке газа.