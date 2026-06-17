Москва17 июнВести.В городе Тростянец под Сумами уничтожены все автомобильные заправочные станции (АЗС). Об этом сообщил мэр города в Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Массированный удар по Тростянцу. Заправочные станции в городе разрушенынаписал мэр
По его словам, жертв среди мирного населения нет.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удары по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования (ТЦК) Украины.