Российские дроны ликвидировали все АЗС в городе Тростянец под Сумами

Российские беспилотники уничтожили все АЗС в городе Тростянец под Сумами Российские дроны ликвидировали все АЗС в городе Тростянец под Сумами

Москва17 июн Вести.В городе Тростянец под Сумами уничтожены все автомобильные заправочные станции (АЗС). Об этом сообщил мэр города в Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Массированный удар по Тростянцу. Заправочные станции в городе разрушены написал мэр

По его словам, жертв среди мирного населения нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удары по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования (ТЦК) Украины.