Российские дроны уничтожили в Краматорске АЗС, использовавшуюся для нужд ВСУ

В Краматорске уничтожена АЗС, которую использовали ВСУ Российские дроны уничтожили в Краматорске АЗС, использовавшуюся для нужд ВСУ

Москва2 авг Вести.Вооруженные силы России уничтожили расположенную в городе Краматорск в ДНР автозаправочную станцию, которая использовалась украинскими боевиками. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, АЗС была разрушена ударным беспилотником.

В Краматорске дронами-камикадзе была уничтожена автозаправочная станция, использовавшаяся в интересах украинских подразделений говорится в заявлении

Ранее разработчик систем РЭБ Игорь Потапов объяснил удары по украинским заправкам. По его словам, девять из десяти машин, заливающих бензин на прифронтовых АЗС, относятся к ВСУ, что делает эти заправки целью для российской армии.