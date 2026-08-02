Москва2 авгВести.Вооруженные силы России уничтожили расположенную в городе Краматорск в ДНР автозаправочную станцию, которая использовалась украинскими боевиками. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, АЗС была разрушена ударным беспилотником.
В Краматорске дронами-камикадзе была уничтожена автозаправочная станция, использовавшаяся в интересах украинских подразделенийговорится в заявлении
Ранее разработчик систем РЭБ Игорь Потапов объяснил удары по украинским заправкам. По его словам, девять из десяти машин, заливающих бензин на прифронтовых АЗС, относятся к ВСУ, что делает эти заправки целью для российской армии.