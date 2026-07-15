ВС РФ ударили по используемой ВСУ газораспределительной станции в Краматорске

МО РФ: в Краматорске уничтожена используемая ВСУ газораспределительная станция ВС РФ ударили по используемой ВСУ газораспределительной станции в Краматорске

Москва15 июл Вести.Российские военные в результате удара дронами "Герань" уничтожили расположенную в Краматорске газораспределительную станцию, которая использовалась ВСУ, информировали в МО РФ.

Как напомнили в ведомстве, ВС РФ продолжают поражать объекты, обеспечивающие энергией украинские военные предприятия.

Расчет БПЛА "Герань" нанес удар по газораспределительной станции в Краматорске ДНР, используемой в интересах ВСУ... Успешное уничтожение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени говорится в сообщении

Об уничтожении еще одной газораспределительной станции в Краматорске, которая использовалась в интересах украинской армии, МО РФ сообщало 12 июля.