Москва1 авг Вести.Девять из десяти машин на прифронтовых АЗС Украины относятся к вооруженным силам, что делает заправочные станции целью для атак ВС РФ. Об этом ИС "Вести" рассказал разработчик систем РЭБ Игорь Потапов.

Он добавил, что без заправки генераторов у ВСУ не будет возможности заряжать аккумуляторы дронов.

Когда мы понимаем, что на заправке из десяти машин девять с половиной - это машины Вооруженных сил Украины, естественно, эта заправка будет уничтожена, потому что чем тяжелее им будет подвозить бензин к передовым позициям, тем ... нашим бойцам на передовой будет сильно проще продвигаться. И, естественно, без заправки обычных генераторов ВСУ не сможет также и батарейки для дронов заряжать, да и лаборатории будут с большой задержкой работать, и телефоны, и связь и прочее заявил Потапов

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили все АЗС ВСУ от Полтавы до Харькова. Аналогичная ситуация сложилась на трассе Днепр-Павлоград.