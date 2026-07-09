ВС РФ ограничивают передвижение боевиков ВСУ, нанося удары по заправкам Эксперт Ногинский: проблемы с топливом на Украине ограничивают передвижение ВСУ

Москва9 июл Вести.Российские военные поражают заправки на маршрутах передвижения украинских боевиков. Это позволяет создать зону изоляции, рассказал руководитель экспертной группы Научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский в интервью ИС "Вести".

Методично и планомерно российская армия фактически изолирует стратегические маршруты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Приоритетно под прицелом находятся именно те заправки, которые расположены на маршрутах передвижения боевиков.

Если направление Запорожье – Днепропетровск – это порядка 80 км, то Харьков – Днепропетровск – это порядка 150 км. Возможности заправиться на этом участке нет. При этом достаточно большое количество автозаправок уничтожено в самом городе Запорожье на сегодняшний день. И поэтому действительно в части регионов сегодня существуют реальные проблемы с доступом к горючему в связи с отсутствием возможности фактически заправиться отметил эксперт

Российские военнослужащие нанесли удар по логистическим центрам, а также топливной и транспортной инфраструктурам ВСУ, заявили в Минобороны РФ 8 июля. Удар был нанесен силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.