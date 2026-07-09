Москва9 июлВести.Российские военные поражают заправки на маршрутах передвижения украинских боевиков. Это позволяет создать зону изоляции, рассказал руководитель экспертной группы Научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский в интервью ИС "Вести".
Методично и планомерно российская армия фактически изолирует стратегические маршруты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Приоритетно под прицелом находятся именно те заправки, которые расположены на маршрутах передвижения боевиков.
Если направление Запорожье – Днепропетровск – это порядка 80 км, то Харьков – Днепропетровск – это порядка 150 км. Возможности заправиться на этом участке нет. При этом достаточно большое количество автозаправок уничтожено в самом городе Запорожье на сегодняшний день. И поэтому действительно в части регионов сегодня существуют реальные проблемы с доступом к горючему в связи с отсутствием возможности фактически заправитьсяотметил эксперт
Российские военнослужащие нанесли удар по логистическим центрам, а также топливной и транспортной инфраструктурам ВСУ, заявили в Минобороны РФ 8 июля. Удар был нанесен силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.