ВС РФ ударили по логистическим центрам и топливной инфраструктуре ВСУ

Российская армия поразила логистические центры ВСУ ВС РФ ударили по логистическим центрам и топливной инфраструктуре ВСУ

Москва8 июл Вести.Российские военнослужащие нанесли удар по логистическим центрам, а также топливной и транспортной инфраструктурам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар был нанесен силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ отмечается в сообщении

Также российские войска поразили склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157-ми районах.

Утром 8 июля сообщалось, что ВС РФ нанесли ответный групповой удар по бъектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киеве. В результате нападения поражены цех по сборке БПЛА, а также промышленное предприятие "Самсунг-Украина", на котором производились и хранились комплектующие для крылатых ракет "Фламинго".