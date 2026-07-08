Мерц объявил об окончании "халявы" для европейцев в НАТО Мерц: "халява" для европейских стран в НАТО закончилась

Москва8 июл Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал требование американского руководства к европейским союзникам по НАТО увеличить свои расходы на оборону и заявил об окончании "халявы" для европейцев в блоке.

Возможно, можно выразиться немного вульгарнее: "халява" для европейцев [в НАТО] теперь просто закончилась заявил канцлер ФРГ, выступая на пресс-конференции в Анкаре, трансляцию вел телеканал Phoenix

По словам Мерца, сейчас европейские страны – члены Североатлантического альянса тратят на оборону "неприемлемо" мало.

Если просто посмотреть на цифры: то, что американцы тратят на НАТО, и то, что мы тратим на НАТО – соотношение 80 к 20, 80 – Америка, 20 – Европа, остальные страны НАТО – это неприемлемо заключил он

Накануне президент США Дональд Трамп признался, что испытывает разочарование в Североатлантическом альянсе. Ранее глава Белого дома неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность блока и требовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.