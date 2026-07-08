Российские войска нанесли ответный групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве

ВС РФ в ответ на атаки ВСУ нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве Российские войска нанесли ответный групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве

Москва8 июл Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киеве минувшей ночью, сообщили в Минобороны РФ.

...Нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в городе Киев говорится в сообщении

Удар был нанесен в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру в российских регионах, отмечает военное ведомство.

В результате поражены цех по сборке БПЛА и промышленное предприятие "Самсунг-Украина", на котором производились и хранились комплектующие для крылатых ракет "Фламинго", информирует Минобороны.

Ранее массированный удар по военным и топливно-энергетическим объектам (ТЭК) Украины был нанесен российскими военными в ночь на понедельник, 6 июля.