Москва8 июлВести.Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киеве минувшей ночью, сообщили в Минобороны РФ.
...Нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в городе Киевговорится в сообщении
Удар был нанесен в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру в российских регионах, отмечает военное ведомство.
В результате поражены цех по сборке БПЛА и промышленное предприятие "Самсунг-Украина", на котором производились и хранились комплектующие для крылатых ракет "Фламинго", информирует Минобороны.
Ранее массированный удар по военным и топливно-энергетическим объектам (ТЭК) Украины был нанесен российскими военными в ночь на понедельник, 6 июля.