У подозреваемого в убийстве Березовской обнаружили комнату пыток У задержанного по делу об убийстве Березовской нашли комнату пыток

Москва7 июл Вести.Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили при обыске у бывшего сотрудника правоохранительных органов, задержанного по делу об убийстве Анастасии Березовской, помещение, похожее на комнату для пыток. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Во время обыска в доме бывшего сотрудника правоохранительных органов обнаружено подвальное помещение, похожее на комнату пыток. сообщается в публикации

Ранее ведомство подтвердило, что под Киевом обнаружено тело Анастасии Березовской, которую подозревали в причастности к покушению на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. СБУ также сообщила о задержании двух человек по делу о ее убийстве. Среди них - действующий сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и бывший сотрудник украинских правоохранительных структур. По информации СБУ, задержанный сотрудник ГУР заявил, что убил Березовскую вместе с сообщником.

Покушение на Вадима Ермолаева произошло 29 июня в подъезде жилого дома в Монако. По данным телеканала BFMTV, в результате взрыва пострадали три человека, среди них был Ермолаев - гражданин Кипра, которого СМИ называли одним из самых состоятельных украинских бизнесменов. Также сообщалось, что он владел сетью мошеннических кол-центров на Украине. Ермолаев отказался от украинского гражданства в 2019 году, а в 2023 году киевские власти ввели против него санкции.