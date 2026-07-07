В ГД связали гибель Березовской с покушением на Ермолаева Депутат Толмачев заявил о причастности Киева к теракту после смерти Березовской

Москва7 июл Вести.Убийство украинки Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева, может указывать на причастность Киева к теракту в Монако. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Толмачев изданию NEWS.ru.

По его словам, сотрудничество с украинской элитой, как правило, заканчивается трагически.

Новость, что исполнительницу покушения на украинского олигарха Ермолаева нашли закопанной под Киевом, подтверждает: заказ был сделан по распоряжению украинских функционеров. сказал он

По его мнению, если целью было физическое устранение Ермолаева, то эта попытка провалилась. Депутат также заявил, что само нападение могло быть сигналом для тех, кто вступил в конфликт с нынешним украинским режимом или попытался от него скрыться. Он добавил, что произошедшее, по его оценке, демонстрирует внутренние разногласия во властных структурах Украины, которым важно сохранять видимость единства перед внешними партнерами и обществом.

Парламентарий также подчеркнул, что теракт в Монако, по его мнению, стал проявлением пренебрежения к европейским властям и их усилиям по обеспечению безопасности. Толмачев заявил, что для Киева якобы не имеют значения ни местные законы, ни меры охраны граждан. При этом он допустил, что европейская полиция и Интерпол либо не смогли задержать исполнительницу покушения, либо сопровождавшие ее лица действовали профессиональнее.

Говоря о гибели Березовской, Толмачев заявил, что ее судьба, по его мнению, показывает опасность сотрудничества с киевским режимом. Он также связал произошедшее с целями специальной военной операции, утверждая, что Россия противостоит преступности и беззаконию.