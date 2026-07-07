СБУ: офицер ГУР признался в убийстве женщины, покушавшейся на жизнь Ермолаева

Офицер ГУР признался в убийстве Березовской, совершившей покушение на Ермолаева СБУ: офицер ГУР признался в убийстве женщины, покушавшейся на жизнь Ермолаева

Москва7 июл Вести.Офицер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины признался в убийстве обвиняемой в покушении на олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ).

СБУ ранее подтвердила, что под Киевом обнаружено тело Анастасии Березовской, которая проходила подозреваемой по этому делу.

Были проведены неотложные следственные (розыскные) действия, в ходе которых действующий сотрудник ГУР МОУ сообщил об убийстве гражданки Березовской А., которое он совершил совместно с другим фигурантом говорится в сообщении

Уточняется, что именно показания одного из соучастников позволили найти тело Березовской с огнестрельными ранениями в голову и пистолетные гильзы.

В конце июня при взрыве в Монако пострадал украинский олигарх Ермолаев, его спутница и 13-летний сын. Труп женщины, обвиняемой в покушении, нашли 6 июля под Киевом. По этому делу ранее были задержаны офицер ГУР и бывший силовик.