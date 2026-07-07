"Украинская правда": под Киевом нашли тело женщины, покушавшейся на Ермолаева

Под Киевом нашли тело женщины, подозреваемой в покушении на Ермолаева "Украинская правда": под Киевом нашли тело женщины, покушавшейся на Ермолаева

Москва7 июл Вести.Тело женщины, подозреваемой в покушении на убийство украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, нашли 6 июля под Киевом. Об этом пишет издание "Украинская правда".

Уточняется, что закопанное в землю тело нашли примерно в 23.00 мск.

Под Киевом 6 июля нашли тело женщины, которую подозревали в покушении на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева отмечается в Telegram-канале издания

Четвертого июля сообщалось, что правоохранительные органы изучают возможные причины покушения на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако, рассматривая как версии, связанные с организованной преступностью, так и личные мотивы.

Взрыв произошел 29 июня в Монако, пострадали три человека, включая Ермолаева. Спустя неделю олигарх вышел из комы.

Интерпол раскрыл имя главной подозреваемой в совершении взрыва в Монако. Ей оказалась 39-летняя украинка Анастасия Березовская.