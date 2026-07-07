Москва7 июлВести.Тело женщины, подозреваемой в покушении на убийство украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, нашли 6 июля под Киевом. Об этом пишет издание "Украинская правда".
Уточняется, что закопанное в землю тело нашли примерно в 23.00 мск.
Под Киевом 6 июля нашли тело женщины, которую подозревали в покушении на убийство бизнесмена Вадима Ермолаеваотмечается в Telegram-канале издания
Четвертого июля сообщалось, что правоохранительные органы изучают возможные причины покушения на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако, рассматривая как версии, связанные с организованной преступностью, так и личные мотивы.
Взрыв произошел 29 июня в Монако, пострадали три человека, включая Ермолаева. Спустя неделю олигарх вышел из комы.
Интерпол раскрыл имя главной подозреваемой в совершении взрыва в Монако. Ей оказалась 39-летняя украинка Анастасия Березовская.