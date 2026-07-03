RTL: установлена личность подозреваемого во взрыве в доме олигарха в Монако

Следователи установили личность покушавшегося на олигарха Ермолаева в Монако RTL: установлена личность подозреваемого во взрыве в доме олигарха в Монако

Москва3 июл Вести.Следственные органы установили личность подозреваемого в покушении на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако, сообщает французская радиостанция RTL.

Сегодня вечером (2 июля – прим. ред.) в отношении подозреваемого выдадут красный ордер Интерпола приводит RTL выдержку из заявления прокуратуры Монако

Имя подозреваемого не разглашают. Расследование идет по статьям о попытке убийства, установке взрывного устройства в общественном месте с преступным умыслом и участии в преступном сговоре.

Взрыв произошел вечером 29 июня. По данным властей Монако, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Представители Ермолаева подтвердили, что именно он оказался среди пострадавших.

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что произошедшее не классифицируется как теракт.

По сведениям газеты Le Figaro, основная версия следствия состоит в том, что взрыв могла организовать Служба безопасности Украины (СБУ) в качестве "предупреждения" для Ермолаева.

По данным газеты, проживающая в Германии украинка оставила заминированную посылку у дома олигарха, после чего направилась в коммуну Босолей (департамент Приморские Альпы на юге Франции).

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил в интервью ИС "Вести" о наличии тесных связей между Ермолаевым и украинскими спецслужбами.

В свою очередь бывший французский разведчик Клод Монике оценил последствия теракта в Монако для киевского режима.