Москва3 июлВести.Следственные органы установили личность подозреваемого в покушении на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако, сообщает французская радиостанция RTL.
Сегодня вечером (2 июля – прим. ред.) в отношении подозреваемого выдадут красный ордер Интерполаприводит RTL выдержку из заявления прокуратуры Монако
Имя подозреваемого не разглашают. Расследование идет по статьям о попытке убийства, установке взрывного устройства в общественном месте с преступным умыслом и участии в преступном сговоре.
Взрыв произошел вечером 29 июня. По данным властей Монако, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Представители Ермолаева подтвердили, что именно он оказался среди пострадавших.
Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что произошедшее не классифицируется как теракт.
По сведениям газеты Le Figaro, основная версия следствия состоит в том, что взрыв могла организовать Служба безопасности Украины (СБУ) в качестве "предупреждения" для Ермолаева.
По данным газеты, проживающая в Германии украинка оставила заминированную посылку у дома олигарха, после чего направилась в коммуну Босолей (департамент Приморские Альпы на юге Франции).
Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил в интервью ИС "Вести" о наличии тесных связей между Ермолаевым и украинскими спецслужбами.
В свою очередь бывший французский разведчик Клод Монике оценил последствия теракта в Монако для киевского режима.