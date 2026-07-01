Москва1 июл Вести.Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого было совершено покушение с применением взрывчатки в Монако, имел тесные связи со Службой безопасности Украины (СБУ), поэтому ему могло быть известно многое и о многих. Об этом ИС "Вести" заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

По его словам, любой крупный бизнесмен на Украине связан с СБУ, поскольку фактически это ведомство контролирует все основные финансовые потоки в стране.

Вадим Ермолаев знал многое. Не зря он удержался в бизнесе так долго. И естественно то, что он принимал участие в криминальном бизнесе, лишний раз свидетельствует о том, что у него теснейшие связи со Службой безопасности Украины были. Поскольку весь этот бизнес, вы знаете, что даже те же колл-центры, с которыми его связывают, это все работало под крышей СБУ рассказал Прозоров

Также он отметил, что Вадим Ермолаев входил в один из крупных днепропетровских криминальных кланов, который работал под прикрытием СБУ. Днепропетровск еще до начала спецоперации был центром деятельности мошеннических колл-центров, целевой аудиторией которых сначала были граждане России, а позднее и Европы.

В апреле 2026 года эстонский суд признал виновным в деятельности колл-центров и в создании организованной преступной группы … сына Вадима Ермолаева. … Поэтому я уверен, что и Вадим Ермолаев, и его сын, они владеют очень большим объемом информации по действиям этих колл-центров именно в отношении граждан Европейского союза. Возможно, это как раз и должен был Вадим Ермолаев рассказать подчеркнул Прозоров

Вечером 29 июня в подъезде жилого дома в Монако произошел взрыв. Трое пострадавших получили серьезные ранения. Один из раненых – Вадим Ермолаев, бизнесмен, отказавшийся от гражданства Украины, а ныне – гражданин Кипра. СМИ включали его в список самых состоятельных украинских бизнесменов. В 2023 году киевские власти ввели против Ермолаева санкции.

Также стало известно, что Вадим Ермолаев в ближайшее время хотел организовать в Европарламенте конференцию, посвященную теме коррупции на Украине.