Появилась версия, как было организовано покушение на Ермолаева в Монако Озвучена версия организации покушения на Ермолаева в Монако

Москва1 июл Вести.Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако с большой долей вероятности организовали украинские спецслужбы, опираясь на содействие Европы. Такое мнение ИС "Вести" озвучил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), основатель проекта Ukr Leaks Василий Прозоров.

По его словам, чтобы предположить, кто является заказчиком покушения на Ермолаева, нужно понимать, что он собирался делать.

Если верить сообщениям европейских СМИ, то он [Ермолаев] планировал выступить с докладом об украинской коррупции. Естественно, украинская власть допустить такого не может … Это серьезный удар. Это можно использовать как информационную бомбу против нынешней украинской власти … Возможно, здесь [за покушением] стоят люди, которые хотят подвинуть клан [главы киевского режима Владимира] Зеленского, чтобы стать во главе всех финансовых потоков на Украине. Возможно … за решением [Ермолаева] выступить в европейских правительственных кругах … стоят люди, которые заинтересованы … в заморозке боевых действий сказал Прозоров

Он добавил, что простор для предположений об организации покушения очень большой. Однако экс-сотрудник СБУ выразил уверенность, что инициаторы и исполнители покушения на Ермолаева – это Киев и подконтрольные ему силовые структуры.

Скорее всего, это СБУ … При нынешней открытости для граждан Украины Европейского союза они спокойно, безболезненно перемещаются по всей Европе, а уж с учетом того, что Украина стала рассадником, распространителем оружия, боевых боеприпасов и взрывчатых веществ по всему миру, то люди, которые к этому причастны, скажем, к черному оружейному бизнесу, для них не составит проблем найти в той же Испании, Франции, даже в Монако необходимые спецсредства, взрывчатые вещества или провезти их без проблем, используя опять же связи с европейскими криминальными структурами. Может, это еще даже глубже, если это исполнители из числа украинских спецслужб, то они могли опираться на содействие определенных европейских спецслужб, которые могли использовать как втемную, так и напрямую, опять же, преследуя какие-то свои интересы отметил Прозоров

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что в покушении на Вадима Ермолаева в Монако прослеживается "финансовый и политический интерес".