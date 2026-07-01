Эксперт предположил, какая будет реакция Европы на теракт в Монако

Эксперт спрогнозировал реакцию Европы на теракт в Монако Эксперт предположил, какая будет реакция Европы на теракт в Монако

Москва1 июл Вести.Европа может пристыдить Украину за организацию теракта в Монако и придать этому вид правомерного судебного преследования, чтобы заткнуть рот обывателям. Такое мнение ИС "Вести" озвучил бывший сотрудник службы безопасности Украины, основатель проекта Ukr Leaks Василий Прозоров.

По его словам, мнение простых людей, которые сильно встревожены взрывом в Монако, абсолютно не волнует европейскую власть.

Для них Украина выполняет главную задачу – она воюет с Россией и наносит России ущерб … Для европейской власти это главная задача. А что там украинцы делают у себя на территории… Если они даже пошалят чуть-чуть в Европе, ничего, пристыдим их … придадим этому вид какого-нибудь там правомерного судебного преследования, заткнем этой информацией рот европейским обывателям и все. И ничего. И будут продолжать украинцы и их спецслужбы действовать абсолютно нагло, дерзко и безнаказанно сказал эксперт

Ранее Прозоров заявил, что покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако вероятно организовали украинские спецслужбы, опираясь на содействие Европы.