Москва18 июл Вести.Главная причина дерзости украинских спецслужб в безнаказанности и вседозволенности, ведь Запад закрывает глаза на любые их действия. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал бывший офицер СБУ Василий Прозоров, комментируя покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

По его словам, Еромолаев хотел рассказать правду о киевском режиме Владимира Зеленского, а также собирался стать финансовым донором избирательной кампании бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Вероятно, это могло стать поводом для покушения на бизнесмена, считает Прозоров.

Чистый терроризм - заставить Ермолаева отказаться от своих действий путем страха, запугивания … Они [украинские спецслужбы] потеряли страх. Я неоднократно уже заявлял, что главная причина такой дерзости … украинских спецслужб – это безнаказанность и вседозволенность … Украинские спецслужбы … реально потеряли края. Они привыкли, что им все дозволено. Поскольку Запад всегда закрывает глаза на их действия. Всегда! Может быть для Запада они всегда хорошие парни. Любые, получается, их действия, даже самые ужасные, не вызывали никакого осуждения и никакой критической реакции со стороны Запада сказал он

В качестве примера Прозоров привел подрыв "Северных потоков".

Даже если мы предположим, что права версия европейцев о том, что теракт совершили украинские граждане … Какие меры были предприняты европейскими странами в отношении Украины? Никаких. То есть, один человек там арестован, находится в тюрьме, но в целом в отношении Украины как страны, которая провела такой масштабнейший теракт, никаких мер не было принято. Никаких, никакого воздействия, ни осуждения, ничего … Соответственно, безнаказанность … порождает рецидив, и, естественно, украинские спецслужбы привыкли к тому, что любые их действия не найдут никакого серьезного осуждения со стороны, в первую очередь Запада. Это привело вот к этим действиям в Монако добавил экс-сотрудник СБУ

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник заявил, что после теракта в Монако в ЕС поняли, какого монстра в лице Украины они создали, поэтому после окончания конфликта границу с киевским режимом могут не только перекрыть, но и заминировать.