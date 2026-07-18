Названы две причины, почему во Франции не афишируют покушение на Ермолаева Прозоров рассказал, почему во Франции не афишируют покушение на Ермолаева

Москва18 июл Вести.Во Франции не афишируют покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева, так как Украина должна оставаться "хорошей" для европейских граждан, а Монако может потерять капитал. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал бывший офицер СБУ Василий Прозоров.

По его словам, во Франции прошла новость о покушении, но дальнейшего широкого распространения она не получила.

Две причины мне назвали. Во-первых, это потому, что Украина должна оставаться хорошим парнем, можно так сказать, для европейского сообщества и для европейских граждан. Ее нельзя осуждать, потому что она борется со страшными ордами с Востока. И в глазах европейского обывателя они должны оставаться такими незамутненными. Доспехи Украины не должны иметь никаких пятнышек. А вторая причина, по которой историю в Монако не особо афишируют, это то, что Монако – гавань для огромных денег и супербогатых людей. И вы знаете, что это был вообще первый в истории Монако теракт. Если такое там будут афишировать, эту историю, то крупные деньги могут оттуда и уйти сказал он

В качестве примера Василий Прозоров привел ситуацию с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) после начала американо-израильской агрессии против Ирана.

После того, как в Эмираты начали прилетать ракеты, все, капитал оттуда побежал, потому что деньги не любят шума. И поэтому история в Монако тоже не будет раздуваться особо западными СМИ. Сейчас, когда схлынет первая волна после этого, я думаю, там вообще никто не будет [об этом] и вспоминать. Будут стараться эту историю держать где-то на задворках мировой общественности. Поэтому да, уголовное дело как бы есть, расследовать его будут, но не будут афишировать добавил бывший сотрудник Службы безопасности Украины

Ранее Василий Прозоров заявил, что главная причина дерзости украинских спецслужб в безнаказанности и вседозволенности.