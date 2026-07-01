Килинкаров: за покушением на Ермолаева в Монако стоит "история про деньги" "История про деньги": Килинкаров указал на причину покушения на Ермолаева

Москва1 июл Вести.В покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако прослеживается "финансовый и политический интерес". Идет схватка за контроль над крупной сетью колл-центров, которые занимаются "вымоганием денег". Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Покушение на Ермолаева "не имеет отношения к политической жизни". Бизнесмен ни разу "не засветился прямым участием или финансированием проектов". Килинкаров считает, эта история - про деньги.

История исключительно украинская, это криминальные разборки. И надо понимать, что такое колл-центры. Это же не просто инструмент по выколачиванию денег из законопослушных граждан. Колл-центры можно по-разному использовать. Например, в ходе предвыборной кампании их можно использовать для проведения каких-то агитационных мероприятий, контрагитационных мероприятий. Конечно, это очень серьезный ресурс. Когда мы говорим о том, что сейчас [идет] схватка за эти колл-центры, наверное, есть в этом в определенной степени и финансовый, и политический интерес. Я имею в виду, прежде всего у офиса президента Украины. Удивляться этому не нужно сказал Килинкаров

Всего на Украине работает порядка 400 подобных колл-центров. Под управлением Ермолаева находились примерно 150-170.

Мэр французского города Фрежюс Дэвид Рахлин предположил, что за покушением на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако может стоять киевский режим. Свой комментарий по поводу инцидента он опубликовал в социальной сети Х.