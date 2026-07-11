На кону стоят огромные деньги: какие суммы проходят через call-центры на Украине Политолог Карнаухов: доходы call-центров на Украине сравнимы с бюджетом стран ЕС

Москва11 июл Вести.Через call-центры на Украине проходят деньги, сравнимые с бюджетами стран Евросоюза, рассказал политолог Сергей Карнаухов в интервью ИС "Вести".

Политолог прокомментировал покушение на убийство украинского олигарха Вадима Ермолаева, которого пытались взорвать в Монако. Он был бизнесменом, а также имел сеть колл-центров.

Украинская верхушка, особенно сотрудники силовых органов, спецслужб, погрязли в работе call-центров. Объектами обирания являются ведь не только граждане России. Это страны СНГ, это страны Азии. Отдельный, массивный блок – это пенсионеры Евросоюза, США и Великобритании… Эти люди, естественно будут бороться за свою безопасность, потому что на кону стоят огромные деньги, сравнимые с бюджетами стран Евросоюза сказал Карнаухов.

В конце июня при взрыве в Монако пострадал украинский олигарх Ермолаев, его спутница и 13-летний сын. Труп женщины, обвиняемой в покушении, нашли 6 июля под Киевом. По этому делу были задержаны офицер ГУР и бывший силовик.