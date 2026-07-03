Политолог Павлив: покушение на Ермолаева будет иметь последствия для Киева

Взрыв в Монако будет иметь последствия для киевского режима, считает эксперт Политолог Павлив: покушение на Ермолаева будет иметь последствия для Киева

Москва3 июл Вести.Покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако будет иметь серьезные последствия для киевского режима. Такое мнение высказал политолог Михаил Павлив.

В беседе с NEWS.ru эксперт предположил, что в связи с этим делом Киеву могут напомнить о коррупции на Украине.

Подрыв олигарха в Монако будет иметь серьезные последствия для киевских властей, но вкупе с остальными преступлениями, то есть начиная от тотальной коррупции. Если [глава киевского режима Владимир] Зеленский и СБУ причастны к покушению на человека, который хотел выступить публично по поводу коррупционного скандала, то это серьезная заявка на некие дальнейшие действия объяснил Павлив

При этом политолог отметил, что даже в этом случае западные страны не перестанут спонсировать киевский режим, поскольку они заинтересованы в противостоянии России и Украины.

Ранее газета Monaco-Matin ("Утро Монако") писала, что Ермолаев в ближайшее время планировал организовать в Европарламенте конференцию, посвященную теме коррупции на Украине.