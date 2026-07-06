Тихой гавани больше нет: в Монако опасаются новых ЧП с богатыми украинцами Олейник: Монако перестало быть тихой гаванью для украинской элиты

Москва6 июл Вести.Покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако говорит о том, что для киевской элиты тихой гавани больше нет. Об этом ИС "Вести" заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Все взрывы, связанные с Ермолаевым, его семьей показали, что разборки такого характера будут и дальше проходить в Монако. Там [в кругах элиты] очень много есть и претензий друг к другу, они же воруют не только у населения и государств, но еще и обворовывают друг друга. Кто-то кому-то должен, кто-то кого-то обидел, кто-то не додал заявил Олейник

По его мнению, жители Монако не в восторге от того, что богатые украинцы проживают у них.

Жители Монако в шоке от того, как себя ведут украинцы там, в этой стране. И понятно, что страна уже становится не такой тихой гаванью, как она была до украинского конфликта. Потому что тогда не звучали взрывы, убийства и так далее отметил он

Ранее появилась версия, что покушение на Ермолаева в Монако связано с его причастностью к деятельности колл-центров в Днепропетровске. По мнению политика Спиридона Килинкарова, все это происходит в рамках борьбы украинских элит за перераспределение финансовых потоков.