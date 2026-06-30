Политолог предсказал "охоту" на украинских олигархов в Европе Политолог Корнилов прогнозирует новые инциденты с украинскими олигархами

Москва30 июн Вести.В Европе может увеличиться число покушений на украинских бизнесменов и олигархов после инцидента с Вадимом Ермолаевым в Монако. Такое мнение высказал политолог Владимир Корнилов.

По словам эксперта, которые приводит NEWS.ru, в европейских странах сейчас находится большое количество украинских предпринимателей и представителей криминальных кругов, что может способствовать росту подобных происшествий.

"Батальон Монако" понес первые потери и, скорее всего, не последние. В Европе скопилось очень много украинских бизнесменов, олигархов, откровенных бандитов сказал аналитик

Корнилов также отметил, что незадолго до инцидента украинский бизнесмен Ренат Ахметов приобрел в Монако дорогостоящую недвижимость. По мнению политолога, это свидетельствует о концентрации там представителей украинских элит.

Эксперт добавил, что Ермолаев связан с так называемым "днепропетровским кланом". У него были конфликты с бывшими партнерами. Кроме того, Корнилов заявил, что с сыном бизнесмена связывают сеть мошеннических колл-центров, поэтому, по его мнению, у Ермолаева могло быть немало недоброжелателей.

Украинские СМИ писали, что взрыв в Монако мог быть атакой на олигарха Вадима Ермолаева в связи с его причастностью к деятельности колл-центров в Днепре (Днепропетровске).