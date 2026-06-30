Украинские СМИ связали покушение в Монако на олигарха с колл-центрами

Покушение в Монако на украинского олигарха может быть связано с колл-центрами Украинские СМИ связали покушение в Монако на олигарха с колл-центрами

Москва30 июн Вести.Взрыв в Монако мог быть атакой на украинского олигарха Вадима Ермолаева в связи с его причастностью к деятельности колл-центров в Днепре, пишут украинские СМИ.

По данным бывшего народного депутата Верховной Рады Спиридона Килинкарова, инцидент в Монако произошел в рамках борьбы украинских элит за перераспределение финансовых потоков.

Произошедшее является следствием внутренних конфликтов вокруг украинских кол-центров, часть из которых связана с семьей Ермолаева заявил Килинкаров

Взрыв произошел 29 июня в подъезде жилого дома в Монако в 21.00 по местному времени (22.00 мск). Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.