Москва30 июнВести.Взрыв в Монако мог быть атакой на украинского олигарха Вадима Ермолаева в связи с его причастностью к деятельности колл-центров в Днепре, пишут украинские СМИ.
По данным бывшего народного депутата Верховной Рады Спиридона Килинкарова, инцидент в Монако произошел в рамках борьбы украинских элит за перераспределение финансовых потоков.
Произошедшее является следствием внутренних конфликтов вокруг украинских кол-центров, часть из которых связана с семьей Ермолаевазаявил Килинкаров
Взрыв произошел 29 июня в подъезде жилого дома в Монако в 21.00 по местному времени (22.00 мск). Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.