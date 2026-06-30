На Украине опасаются прекращения поддержки Европой из-за взрыва в Монако СМИ: поддержка Киева Европой может оказаться под угрозой из-за взрыва в Монако

Москва30 июн Вести.Поддержка Европой Киева может оказаться под угрозой срыва из-за взрыва в Монако.

Инцидент вне зависимости от результатов расследования будет иметь серьезные последствия, сообщают украинские СМИ.

В Монако может поменяться отношение к выходцам из Украины, так как в них, несмотря на их богатство, теперь будут видеть угрозу для безопасности и жизни всей прослойки населения. Возможен отток богатых людей, предпочитающих Монако, в другие "тихие гавани" сказано в публикации

Как замечают украинские СМИ, покушение было организовано именно на бизнесмена, против которого глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции, то есть на человека, у которого "тяжелые отношения с украинскими властями по определению".

И если версия о том, что следы организаторов взрыва ведут в Киев, получит развитие и подтверждение, это может усложнить для Киева задачу увеличения европейской поддержки, а также вызвать вопросы в целом об адекватности действующей украинской власти европейскому выбору пишут СМИ

29 июня в подъезде жилого дома в Монако прогремел взрыв. В результате случившегося пострадали три человека. В числе раненых оказались украинский олигарх Вадим Ермолаев и его сын. При этом сообщается, что версия о причастности Службы безопасности Украины к покушению на Ермолаева рассматривается как приоритетная в рамках расследования.