Монике: покушение на Ермолаева может лишить Украину членства в ЕС

Бывший французский разведчик оценил последствия теракта в Монако для Украины Монике: покушение на Ермолаева может лишить Украину членства в ЕС

Москва2 июл Вести.Киевский режим заплатит высокую цену в случае доказательства его причастности к подрыву украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Это покушение может стоить Украине членства в Евросоюзе (ЕС), заявил бывший разведчик Генерального директората внешней безопасности Франции Клод Монике в интервью РИА Новости.

ЕС "тянет на себе" Украину, которая столкнется с плохими последствиями, если следствие выйдет на связанных с Киевом заказчиков, отметил Монике.

Если завтра появятся доказательства, которых нет на время нашего разговора, что влиятельные украинцы, возможно, близкие к властным кругам или принадлежащие к ним, организовали подобное покушение в Европе, то Киеву придется заплатить за это чрезвычайно высокую цену приводит РИА Новости слова Монике

Бывший разведчик отметил, что Ермолаев в ближайшее время хотел провести в Европарламенте (ЕП) конференцию, посвященную теме коррупции на Украине.

Вечером 29 июня в подъезде жилого дома в Монако прогремел взрыв. Трое человек получили серьезные ранения. Один из них – Ермолаев, бывший гражданин Украины, отказавшийся от украинского гражданства, а ныне – гражданин Кипра, которого СМИ включали в список самых состоятельных украинских предпринимателей.