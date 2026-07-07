Олейник о теракте в Монако: Ермолаев пытался вернуть то, что ему принадлежит

Ермолаева заподозрили в сговоре с украинскими политиками и бизнесменами Олейник о теракте в Монако: Ермолаев пытался вернуть то, что ему принадлежит

Москва7 июл Вести.Олигарх Вадим Ермолаев мог вступить в сговор с политиками и бизнесменами, которые имеют шанс прийти к власти на Украине, чтобы вернуть то, что у него забрало руководство нынешнего киевского режима. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в интервью ИС "Вести".

Политик отметил, что Ермолаев уехал с Украины в 2019 году, когда Зеленский пришел к власти и начал бороться с миллиардерами, желая отобрать их богатства. А в 2023 году глава киевского режима ввел против олигарха санкции, запретив использовать его активы на 10 лет.

На мой взгляд, Ермолаев пытается всякими путями вернуть то, что ему принадлежит. Я не исключаю, что он вступил в сговор с другими бизнесменами и политиками, которые имеют шанс прийти к власти на следующих выборах. Скорее всего, это [бывший главком ВСУ Валерий] Залужный. Как одна из версий, что он мог предложить свои финансовые услуги для того, чтобы тот, кто придет, вернул ему принадлежащее сказал Олейник

Ранее экс-депутат Рады также объяснил, чем опасна Украина в ЕС на примере теракта в Монако.

В конце июня при взрыве в Монако пострадал украинский олигарх Ермолаев, его спутница и 13-летний сын. Труп женщины, обвиняемой в покушении, нашли 6 июля под Киевом. По этому делу ранее были задержаны офицер ГУР и бывший силовик.