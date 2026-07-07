УП: офицер ГУР и экс-силовик задержаны по делу о покушении на олигарха в Монако

Офицер ГУР и бывший украинский силовик задержаны по делу о покушении в Монако УП: офицер ГУР и экс-силовик задержаны по делу о покушении на олигарха в Монако

Москва7 июл Вести.Офицер Главного управления разведки Украины (ГУР) и бывший силовик задержаны по делу о покушении на убийство олигарха Вадима Ермолаева в Монако, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечает издание, под Киевом 6 июля нашли тело женщины, которую подозревали в покушении на Ермолаева.

…Источник УП в правоохранительных органах сообщил, что по делу уже задержали двух подозреваемых. Один из них является действующим офицером Главного управления разведки, другой - бывшим сотрудником правоохранительных органов говорится в сообщении

В конце июня при взрыве в Монако пострадал украинский олигарх Ермолаев, его спутница и 13-летний сын. Спустя неделю Ермолаев вышел из комы, состояние его спутницы остается тяжелым.

Интерпол раскрыл имя главной подозреваемой в совершении взрыва в Монако. Ей оказалась 39-летняя украинка Анастасия Березовская.