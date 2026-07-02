Установлено местонахождение подозреваемого в покушении на Ермолаева BFMTV: местонахождение подозреваемого в покушении на Ермолаева установлено

Москва2 июл Вести.Следствие установило местонахождение предполагаемого организатора покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники. По информации журналистов, это не Монако и не Франция.

[Подозреваемый] обнаружен в одной из европейских стран... По запросу судебных властей Монако активированы меры международного сотрудничества говорится в публикации

29 июня в Монако прогремел сильный взрыв, в результате которого пострадали три человека. В частности, сам Ермолаев, его 13-летний сын, а также неназванная женщина.

По информации газеты Monaco Matin, Ермолаев в ближайшее время планировал организовать в Европейском парламенте конференцию, посвященную теме коррупции на Украине. Как заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, покушение на бизнесмена с большой долей вероятности организовали украинские спецслужбы, опираясь на содействие Европы.