Москва2 июлВести.Следствие установило местонахождение предполагаемого организатора покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники. По информации журналистов, это не Монако и не Франция.
[Подозреваемый] обнаружен в одной из европейских стран... По запросу судебных властей Монако активированы меры международного сотрудничестваговорится в публикации
29 июня в Монако прогремел сильный взрыв, в результате которого пострадали три человека. В частности, сам Ермолаев, его 13-летний сын, а также неназванная женщина.
По информации газеты Monaco Matin, Ермолаев в ближайшее время планировал организовать в Европейском парламенте конференцию, посвященную теме коррупции на Украине. Как заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, покушение на бизнесмена с большой долей вероятности организовали украинские спецслужбы, опираясь на содействие Европы.