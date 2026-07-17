Москва17 июл Вести.Конфликт между СБУ и ГУР начался еще после переворота на Майдане и часто доходил до открытых боестолкновений, в которых обе стороны несли потери. Об этом ИС "Вести" рассказал бывший сотрудник СБУ, основатель проекта UkrLeaks Василий Прозоров, комментируя покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, произошедшее в Монако.

Эксперт напомнил, что сотрудники СБУ были причастны к убийству члена переговорной группы Украины на переговорах в Стамбуле и сотрудника ГУР Игоря Киреева.

Война между СБУ и ГУР началась не сейчас и не вчера, можно сказать, что после Майдана эта война развернулась в полный рост. Я был тогда еще свидетелем прямых боестолкновений между СБУ и ГУР, когда обе стороны несли реальные физические потери. … В феврале 2022 года, в самом начале СВО, … это звенья войны между СБУ и ГУР, потому что [убитый] Игорь Киреев был сотрудником ГУР и сотрудником, приближенным к Буданову непосредственно. Он являлся его личным другом. Ну и вот посмотрите, как кошки с собакой могут уживаться тот же [и.о. главы СБУ] Александр Поклад и Кирилл Буданов, когда Поклад убил личного друга Буданова в 2022 году объяснил Прозоров

Он заявил, что ни о каких совместных операциях СБУ и ГУР не может идти речи, а также предположил, что топорная операция по ликвидации Ермолаева – попытка СБУ подставить ГУР, которая могла быть организована Александром Покладом, новым и.о. главы СБУ.

Ни о каких совместных операциях, в принципе, речь идти не может, но операция по попытке ликвидации Ермолаева и последствий зачистки следов [операции] сделана так топорно, чтобы вот четко бросить тень на военную разведку и на Кирилла Буданова. Не удивлюсь, если реально так и было задумано тем же Покладом и офицерами СБУ, которые, вы же не забываете, что военная контрразведка СБУ курирует в том числе и ГУР. И они статусно находятся выше. Поэтому я думаю, что Буданов получил серьезный удар по своему имиджу, в первую очередь в глазах западных кругов. И это можно сказать непрекращающиеся звенья непрекращающейся войны между СБУ и ГУР заключил Прозоров

Ранее бывший советник генерального прокурора Украины Андрей Телиженко заявил, что покушение на Вадима Ермолаева одобрил лично глава киевского режима Владимир Зеленский. Операция произошла 29 июня в Монако.