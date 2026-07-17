Москва17 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский усилил свои позиции после покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Такое мнение ИС "Вести" высказал бывший сотрудник СБУ, основатель проекта UkrLeaks Василий Прозоров.

По его данным, бизнесмен собирался стать финансовым донором избирательной кампании бывшего главнокомандующего украинскими вооруженными силами Валерия Залужного.

Была такая информация, что господин Ермолаев собирался стать финансовым донором избирательной кампании господина Залужного. И покушение на Ермолаева должно было просто ликвидировать эту финансовую подпорку для Залужного. Но в любом случае это Ермолаев сигнал получил. И вы знаете, он написал письмо, в котором рассыпался там в дифирамбах Зеленскому … Я думаю, что финансирование Залужного со стороны Ермолаева прекратится. И, возможно, это звенья одной цепи, и Зеленский получив подтверждение того, что финансовая подпитка его главного конкурента на возможных выборах ликвидирована, он теперь более уверенно и не боясь никаких действий со стороны оппозиции усиливает свои позиции внутри Украины сказал Прозоров

Также он предположил, что операция по задержанию исполнителей, которые ликвидировали Анастасию Березовскую, подозреваемую в покушении на Ермолаева, была спланирована и организована лично Александром Покладом, новым и.о. главы СБУ.

И за это Зеленский его повышает в должности, еще более приближает к себе … Зеленский нанес удар по двум основным конкурентам. Он выбил финансовую подпорку у Залужного, и он бросил тень на господина [Кирилла] Буданова, который хоть и является главой его офиса, но все равно его ассоциирует с военной разведкой Украины. А задержание двух офицеров ГУР за прямое участие в теракте на территории Европы – это несомненно удар по имиджу Буданова. Это очень серьезный удар по его имиджу. И все это провернула СБУ под руководством Александра Поклада. То есть Зеленский реально отыграл очень неплохую карту, бросив тень, ослабив позиции своих конкурентов добавил он

Ранее бывший советник генерального прокурора Украины Андрей Телиженко заявил, что покушение на Ермолаева одобрял лично Зеленский.