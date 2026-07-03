Москва3 июл Вести.Украинский беспредел дошел до Монако. Покушение на жизнь предпринимателя из Днепра Вадима Ермолаева стало новостью в мировых СМИ. Еще одним спокойным местом в мире стало меньше. Власти Монако считают это покушение на жизнь путем взрыва беспрецедентным актом в истории княжества, известного своей уникальной инфраструктурой для сверхбогатых людей: казино, портом для яхт, роскошной недвижимостью и жесткими требованиями к безопасности. Теперь репутации Монако нанесен непоправимый урон.

Мировые СМИ пишут, что возможен отток богатых людей, в частности тех, кто совсем недавно переместился из ранее безопасных стран Персидского залива в надежде обрести покой и защиту в Монако. Также высказываются мнения, что может поменяться отношение к "батальону Монако" – богатым выходцам из Украины, которые вместе с деньгами приносят смертельную опасность для окружающих.

И тут до богатых европейцев начинает доходить, что режим Зеленского несет вполне реальную опасность. Ведь ни для кого не секрет, что против Ермолаева нелегитимный ввел санкции. То есть нельзя скрыть противостояние киевского режима и жертвы теракта. Французские СМИ со ссылкой на источники утверждают, что приоритетной версией относительно заказчиков преступления является причастность к нему Службы безопасности Украины

Ермолаев планировал выступить в Европарламенте и раскрыть схемы коррупции в Украине, заявил изданию Nice-Matin бывший сотрудник Минобороны Франции и соучредитель Европейского центра стратегической разведки и безопасности Клод Монике. И, естественно, Зеленский хотел помешать этому выступлению.

"По данным нескольких источников, с которыми удалось связаться, следователи склоняются к версии, что за этим преступлением стоит СБУ", – пишет Le Figaro. Основанием для этого служит факт наложения персональных санкций украинской властью. "По нашим данным, нападение скорее похоже на "предупреждение", чем на преднамеренную попытку убийства", – утверждает газета.

Логика тут железная: нападения в Монако на Ермолаева никто не ожидал, поэтому убить его во время криминальных разборок было нетрудно, но этого сделано не было. А вот если было нужно его напугать, послать сигнал, что его везде найдут и достанут, то все становится на свои места. Напуганный Ермолаев будет молчать и ни в каком Европарламенте выступать с критикой режима Зеленского не будет. Убивать его в этом случае никакого смысла нет, что и подводит к мысли о том, что версия Le Figaro верна. СБУ сегодня полностью контролируется Зеленским.

Одна из версий покушения на Ермолаева – разборки криминала, связанные с деятельностью мошеннических колл-центров его сына Артура, который был задержан на Кипре по запросу Интерпола в прошлом году. В частности, проводятся параллели с похищением и убийством на Бали Игоря Комарова, который занимался мошенническими колл-центрами в Днепре.

Европе нечего удивляться украинцам, которые сводят политические счеты с помощью террористических актов. Они сами воспели государственный переворот и терроризм, которые присутствовали на Майдане в 2014 году; они сами устроили овации Зеленскому, который отклонил мир и урегулирование вопросов с Россией; они воспели украинский режим, который превратил страну в концлагерь. А теперь этот беспредел идет к ним, и это только начало

Европейские СМИ начинают с большим опозданием прозревать. Немецкое издание Junge Welt сравнило угрозы кровавого клоуна в адрес Белоруссии с тактикой нацистской Германии. "Он действует по тактике, известной из истории: нацистская Германия в 1938-1939 годах предъявляла Чехословакии и Польше один ультиматум за другим, чтобы держать давление и оправдать агрессию. Похоже, Зеленский уверен, что его рискованная эскалация против Белоруссии пользуется негласной поддержкой западных покровителей, возможно, даже по их инициативе", – пишет издание.

"Все это кажется чистым безумием: втягивание в войну Белоруссии только ухудшит положение ВСУ, растянет фронт и даст России новые плацдармы для наступления. Но это если думать о стране и украинском народе. Зеленский думает совершенно о другом: для него втягивание Белоруссии в войну – просто дополнительное финансирование, которое ему так необходимо. Белоруссию важно выбить как серьезный фактор возможности разрядки, как верного союзника России, стоящего на пути западной диктатуры. Поэтому на демонизацию РБ заказ на Западе есть", – писал я 25 мая 2026 года.

Можно согласиться с Junge Welt, что Зеленский играет Гитлера по указке западных кураторов, но главное в том, что он так "зарабатывает" деньги, которые не стесняется делать на крови простых украинцев. Нацизм убеждает народ, что война неизбежна и должна продолжаться вечно, и на этой истерике удерживает власть и получает финансирование.

Коллективный Запад создал из мирной, нейтральной Украины государство-террорист, которое угрожает не только России, но и самой Европе. Это заложено в идеологию этого государства, в принцип его существования. Ведь угрозы в сторону европейских политиков звучат из Украины все чаще. Культ войны заставляет поверить палачей украинского народа в свою безнаказанность

"Мы нация, которая живет в модальности войны, мы выяснили, что решение любой международной проблемы – это война. Это дроны, это наступления, это штурмы. Я не понимаю, почему нас раздражают наши западные союзники, они хотят вместо украинских рабочих увидеть украинских военных?" – прямо угрожает Европе экс-депутат Верховной Рады, нацист Сиротюк.

Современная политика Украины Зеленского – это силовое решение проблем, где терроризм занимает важнейшее место. Почему европейские политики решили, что это не коснется их стран? Украинские политики и боевики не скрывают, что прибегнут к силовым и террористическим методам решения вопросов в Европе, когда для этого представится возможность.

"Нацисты не шутят, а всегда сделают то, что говорят. Слушайте их внимательно", – говорил один из узников Освенцима. Анализировать то, что говорят Зеленский и его приспешники, в Европе начали, к сожалению, только в последнее время. Взрыв в Монако – это только начало уничтожения Европы как спокойной, тихой гавани для богатых и обеспеченных людей. Все хорошо помнят, что нацизм превратил Европу в руины, или об этом пришло время вспомнить, и чем раньше, тем лучше, особенно тем, кто забыл.