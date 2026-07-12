Мирошник о взрыве в Монако: в Европу пришли головорезы в лице спецслужб Украины Мирошник о теракте в Монако: в ЕС пришли спецслужбы Киева с нравами головорезов

Москва12 июл Вести.В Европу пришла банда головорезов в лице сотрудников спецслужб Украины, заявил в комментарии для "Соловьёв Live" посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

По его словам, после покушения в Монако на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева имидж Владимира Зеленского как борца за справедливость ставится Европой под сомнение.

А тут оказывается, что они со своими нравами, которые доминируют на территории Украины, пришли сюда, в европейские страны. То есть, если кто-то не нравится, то его нужно просто грохнуть, взорвать, задушить или еще что-то с ним сделать. Прецедентов на Украине огромное количество… Самое главное, что пугает европейцев, — что к этому всему причастны спецслужбы Украины. То есть банда головорезов находится во главе самой Украины сказал Мирошник

29 июня произошел взрыв в Монако, в ходе которого пострадали трое человек, в том числе украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Мужчина уже вышел из комы. Интерпол опубликовала данные о розыске подозреваемой гражданки Украины Анастасии Березовской. 6 июля ее тело было обнаружено под Киевом. По делу об убийстве задержаны бывший сотрудник правоохранительных структур и офицер ГУР Минобороны Украины. Последнего арестовали на два месяца.