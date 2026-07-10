Москва10 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский дал добро на совершение взрыва в Монако, от которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Об этом в беседе с RT заявил, ссылаясь на источники в Киеве, экс-советник генпрокурора Украины Андрей Телиженко.

Я могу сказать вам, исходя из имеющейся у меня информации, что я разговаривал с Киевом и тамошними инсайдерами, что ситуация гораздо более сложная и простая одновременно. Приказы были отданы администрацией режима Зеленского… и Зеленский, по сути, дал "зеленый свет" на то, чтобы это произошло сказал Телиженко

Взрыв в Монако произошел 29 июня. В ходе происшествия пострадали трое человек, в том числе Ермолаев, который уже вышел из комы. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) опубликовала данные, что по этому делу разыскивается гражданка Украины Анастасия Березовская. Ее труп нашли 6 июля под Киевом. По делу об убийстве задержаны бывший сотрудник правоохранительных структур и офицер ГУР Минобороны Украины. Последнему избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.