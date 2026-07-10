Медведчук: теракт в Монако был подстроен спецслужбами Зеленского Медведчук заявил, что за терактом в Монако стоят спецслужбы Зеленского

Москва10 июл Вести.Теракт в Монако был организован спецслужбами главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил в беседе с ТАСС глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Политик выразил уверенность, что украинский бизнесмен Вадим Ермолаев хотел разоблачить коррупционные схемы киевского режима.

Западные СМИ сразу увидели связь между покушением на бизнесмена Ермолаева и режимом Зеленского, который хотел заставить его замолчать. Ермолаев планировал выступить в Европарламенте и раскрыть схемы коррупции на Украине, что перед саммитом НАТО для киевского режима было бы катастрофой сказал Медведчук

По мнению политика, доказательством этой версии служат последующие события. Так, подозреваемая в теракте не затаилась, а вместо этого возвратилась на Украину, где была убита подельниками, а ее труп был найден практически сразу же, то есть его никто и не пытался скрыть, добавил Медведчук.

Это говорит только об одном - подозреваемая надеялась найти защиту на Украине, а это могли гарантировать только спецслужбы, которые вначале поручили ей этот теракт, затем ликвидировали ее, с целью замести следы пояснил Медведчук

Ранее, 29 июня, в Монако взорвалось устройство, начиненное металлическими мелкими поражающими элементами. Пострадали три человека - сам Ермолаев, его спутница и его 13-летний сын. Интерпол позднее опубликовал данные подозреваемой в покушении - ею оказалась гражданка Украины Анастасия Березовская.

Труп Березовской был найден 6 июля под Киевом. По делу об убийстве задержаны офицер Главного управления разведки Украины и экс-сотрудник правоохранительных структур.