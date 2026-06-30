Взрыв в Монако показал истинное отношение Зеленского к Макрону, считает эксперт Эксперт заявил, что взрывом в Монако Зеленский "помочился" на лицо Макрону

Москва30 июн Вести.Взрывом в Монако глава киевского режима Владимир Зеленский "помочился" на лицо президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, этот террористический акт свидетельствует о том, что ключевые украинские олигархи должны платить в "общак" Зеленского для того, чтобы сохранить бизнес и физически уцелеть в Европе.

Ликвидация была проведена агентурой службы безопасности Украины. Это свидетельствует о том, что на территории Франции как минимум создана развернутая сеть диверсионно-террористических ячеек одной из украинских спецслужб СБУ … Между французской контрразведкой и СБУ подписан ряд документов о взаимодействии. И, соответственно, резидент французской контрразведки в Киеве активным образом контактирует с СБУ. Теперь получилось то, что получилось … Этим терактом Зеленский помочился в лицо Макрона сказал Коротченко

Также он добавил, что это лишний раз свидетельствует об опасности и украинских спецслужб, и нынешних киевских властей.

Ранее сообщалось, что покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако может быть связано с его причастностью к деятельности мошеннических колл-центров.