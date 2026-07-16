Москва16 июл Вести.Решение главы киевского режима Владимира Зеленского отправить в отставку правительство может быть связано с покушением на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Такое мнение ИС "Вести" высказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

С первой секунды теракта в Монако на Западе и во Франции, в частности, напрямую обвинили Украину и ее спецслужбы в проведении этого террористического акта … То, что следствие это доведет – это тоже понятно. А что это означает для Украины? Это означает, что нужно избавиться от всех людей в силовых структурах, которые прямо или косвенно вообще сопричастны к этому террористическому акту. То есть нужно провести в определенной степени зачистку. Вот сейчас в рамках отставки правительства это можно сделать легко. А вот без отставки правительства это сделать невозможно. Если ты это сделаешь, значит, подтвердишь факт того, что ты сопричастен как-то к тому, что произошло в Монако сказал эксперт

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что отставка правительства Украины даст Зеленскому возможность переложить ответственность за коррупционные преступления.