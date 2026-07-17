Москва17 июл Вести.Назначение Александра Поклада, считающегося личным киллером лидера киевского режима Владимира Зеленского, на должность и.о. главы СБУ – сигнал всей оппозиции на Украине. Таким мнением с ИС "Вести" поделился бывший сотрудник СБУ, основатель проекта UkrLeaks Василий Прозоров.

Он объяснил, что таким образом Зеленский показывает своим противникам, что не боится "крови". Также Прозоров напомнил, что именно Поклад был причастен к ликвидации сотрудника ГУР Игоря Киреева, который был членом переговорной группы Украины на переговорах в Стамбуле весной 2022 года.

Такой человек на должности руководителя спецслужбы – это всегда опасения для людей, это знаковый момент, это такое показательный назначение для тех, кто планирует находиться в оппозиции Зеленскому. Зеленский ясно показывает, что, смотрите, я не боюсь применить кровь, я ставлю своего личного киллера во главе СБУ. И он будет как бы ликвидировать, может всех, на кого я покажу и скажу "фас". Это, я думаю, знаковый такой момент для оппозиции на Украине заявил Прозоров

Ранее он рассказал историю карьеры Александра Поклада. Прозоров напомнил, что до службы в СБУ он был связан с украинским криминалом, а уже во время службы в силовых структурах лично занимался ликвидациями противников киевского режима.