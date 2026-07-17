Москва17 июл Вести.Новый и.о. главы СБУ Александр Поклад ранее считался личным киллером главы киевского режима Владимира Зеленского, а также имел кличку "Саша-душитель". Такой информацией с ИС "Вести" поделился бывший сотрудник СБУ, основатель проекта UkrLeaks Василий Прозоров.

Он добавил, что 5-е управление, в котором ранее служил Поклад, отвечало за контрразведку и было причастно к убийствам многих полевых командиров ДНР. После 2022 года это управление проводило террористические акции и устраивало убийства на территории РФ.

Александр Поклад — это личность известная в определенных кругах. В одно время его даже называли личным киллером Зеленского. Он начал свою службу в СБУ не так давно, в 2014 году, после переворота на Майдане. И попал сразу в 5-е управление департамента контрразведки СБУ - это управление активных контрразведывательных мероприятий. За этим эвфемизмом скрываются террор, диверсии, саботаж и убийства. Как раз пятое управление ДКР занималось устранением полевых командиров ДНР и ЛНР в Донбассе. А после 2022 года на 5-м управлении ДКР лежит, я думаю, 80% всех покушений и попыток ликвидации военнослужащих, политических деятелей, журналистов на территории Российской Федерации рассказал Прозоров

Он заявил, что Поклад не гнушался лично убивать людей, а до службы в СБУ он был причастен к криминальным кругам Украины.

Александр Поклад – это, можно четко говорить, убийца и террорист. В определенных кругах он имел кличку "Саша-душитель", потому что сам не гнушался лично уничтожать, убивать людей. В прошлом до СБУ у него тоже знаковая карьера. Он причастен к криминальным кругам, он был коррумпированным работником милиции, адвокатом по уголовным делам, связанным с организованной преступностью. Так что личность очень занимательная заявил Прозоров

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил действующего и.о СБУ генерал-майора Евгения Хмару на пост министра обороны. Он заменит отправленного в отставку Михаила Федорова.