Покушение на бизнесмена Ермолаева одобрил лично Зеленский RT: Зеленский лично одобрил покушение на бизнесмена Ермолаева

Москва16 июл Вести.Покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева одобрял лично глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом в интервью телеканалу RT сообщил бывший советник генерального прокурора Украины Андрей Телиженко.

Он уточнил, что Зеленский отдал прямой приказ на убийство Ермолаева.

Зеленский пытается уничтожить любого врага на своем пути. Дело не только в деньгах – здесь вовлечена и политика, и Зеленский это понимает, поэтому и расчищает себе путь, уничтожая противников и направляя другим прямые сигналы: "Если пойдете против меня – умрете" добавил Телиженко

29 июня в Монако прогремел взрыв, в результате которого пострадали сам Ермолаев, его сын и спутница бизнесмена. В организации покушения заподозрили некую Анастасию Березовскую, которую позднее нашли убитой недалеко от Киева.

Ермолаев считает, что покушение организовано спецслужбами Украины. Бизнесмен призвал европейские страны и международные организации обеспечить безопасность его семьи.