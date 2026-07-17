Эксперт рассказал, какие выводы Европа сделала о Киеве после теракта в Монако Олейник заявил, что после конца войны ЕС может заминировать границу с Украиной

Москва17 июл Вести.После теракта в Монако в ЕС поняли, какого монстра в лице Украины они создали, поэтому после окончания конфликта границу с киевским режимом могут не только перекрыть, но и заминировать. Таким мнением с ИС "Вести" поделился экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Он подчеркнул, что если границы останутся открыты, то после окончания конфликта из Украины в ЕС приедет огромное количество людей с боевым опытом, который они будут готовы использовать.

Европа уже готовится к тому, что если закончится конфликт, а он все равно когда-то закончится, Европа закроет границу. Не просто закроют, я думаю, они заминируют границы, чтобы ни один боевик не попал в Париж, в Монако и так далее. Потому что это пример для Европы. То, что вы посеяли – и теперь пожинайте, пожалуйста, принимайте их в Европу. Со взрывчаткой, снайпером, тех, которые имеют опыт убийства, минеров и так далее, их очень много рассказал Олейник

Ранее экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что топорный метод ликвидации, который выбрали украинские спецслужбы в Монако, мог быть попыткой СБУ подставить ГУР.