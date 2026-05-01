Москва1 мая Вести.После завершения украинского конфликта в странах Евросоюза (ЕС) могут возникнуть серьезные проблемы из-за бывших сотрудников украинских территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.

По его мнению, сперва бывшие агенты ТЦК станут оказывать давление на украинцев в странах ЕС, а затем начнут угрожать непосредственно европейцам.

Куда двинется вся эта масса, имея опыт военный и особенно ТЦК? Разве они после окончания войны останутся там же? Нет, они уедут [в Германию]. А опыт у них какой? ОПГ – организованной преступной группы. Что они там будут делать? Сперва начнут кошмарить соотечественников, а потом и немцев. Мы же видим, как ведут себя в Европе люди, которые приехали туда из Африки, Востока. Это насилие и грабежи заявил Олейник

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против немедленного принятия Украины в Евросоюз. По его мнению, на данный момент следует разработать процедуру постепенного вступления страны в объединение.