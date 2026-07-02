Москва2 июл Вести.Запад сейчас смотрит на Украину, которую он вскормил для того, чтобы она кусала только Россию, не понимая, что она будет кусать всех, кто попадет к ней под руку.

Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Марков.

По его словам, Киеву уже неважно по отношению к кому проявлять агрессию и теракт в Монако – это только начало.

Вот как оказалось, поляки, чехи, французы. Казалось бы, зачем руководству Украины нынешнему провоцировать поляка? Но они этого уже не понимают. Они настолько поверили в эту "бандеровщину". Я понял одну простую вещь: украинский национализм - это не идеология, это диагноз, это болезнь, которая заражает. Неважно, какой ты национальности ... Если ты попадаешь туда, ты превращаешься в зомби, в безумие. И лечение, к сожалению, только одно... Пускай европейцы теперь пожинают плоды - взрывы в Монако. Это только начало. Я вас уверяю, что по всей Европе пойдут разборки. Чем хуже у них будут дела, тем больше они не будут останавливаться ни перед чем заявил Марков

Ранее сообщалось, что поддержка Европой Киева может оказаться под угрозой срыва из-за взрыва в Монако. Как замечают украинские СМИ, покушение было организовано именно на бизнесмена, против которого глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции, то есть на человека, у которого "тяжелые отношения с украинскими властями по определению".