Олигарх Ермолаев впервые рассказал о покушении на него в Монако

Украинский олигарх Ермолаев дал первое интервью после покушения на него в Монако Олигарх Ермолаев впервые рассказал о покушении на него в Монако

Москва20 июл Вести.Украинский олигарх Вадим Ермолаев дал первое интервью после того, как на него было совершено покушение в Монако. Бизнесмен не стал отвечать на вопросы о возможной причастности украинских властей к нападению.

Ответы на вопросы для издания Nice-Matin были представлены в письменном виде.

Я предпочитаю не отвечать на этот вопрос. На данном этапе любое публичное высказывание предположений может затруднить работу следователей. Я не хочу ни строить догадки, ни каким-либо образом вмешиваться в ход расследования сказал Ермолаев, отвечая на вопрос о возможной причастности Киева к преступлению

Бизнесмен заявил, что ему неизвестно, кто именно желает ему зла, и он предпочитает воздерживаться от комментариев относительно любых версий до завершения следственных действий.

Вечером 29 июня в Монако прогремел взрыв, жертвой которого, по данным СМИ, стал Ермолаев. Генеральный прокурор княжества Стефан Тибо уточнил, что инцидент не квалифицируется как теракт. В то же время газета Figaro сообщила, что приоритетная версия местных следователей связывает взрыв с действиями Службы безопасности Украины (СБУ), которые, предположительно, носили характер предупреждения в адрес предпринимателя.