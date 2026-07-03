Подозреваемая в покушении на Ермолаева украинка в 2022 г. просила убежище в ФРГ СМИ: подозреваемая в покушении на Ермолаева украинка жила в ФРГ как беженка

Москва3 июл Вести.Украинка Анастасия Березовская, объявленная в международным розыск по подозрению в организации взрыва в Монако, в 2022 году просила убежища в Германии. Она говорит по-немецки и проживала в Хофхайме, пишет Monaco-Matin, ссылаясь на документ Интерпола.

Подозреваемая с 2022 года по настоящее время проживала в центре для соискателей убежища в Хофхайме, где была зарегистрирована как беженка, говорится в материале. Она передвигалась на авто с номерами ФРГ, на котором сразу после преступления в Монако скрылась в сторону Италии. Машина, где остались личные вещи подозреваемой, позже была найдена брошенной на парковке во Франкфурте-на-Майне.

Вечером 29 июня в подъезде жилого дома в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека. Один из них – предприниматель с Украины Владимир Ермолаев, который отказался от украинского паспорта и получил кипрское гражданство.