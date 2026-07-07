НАТО предупредили о последствиях поддержки ударов вглубь России Профессор Дисен: поддержка НАТО ударов вглубь России провоцирует ее на ответ

Москва7 июл Вести.Поддержка странами НАТО ударов ВСУ вглубь России способствует эскалации и провоцирует Москву, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен.

Оружие НАТО, планирование войны, разведка, выбор целей и подрядчики используются для нанесения ударов все глубже и глубже в Россию, пока Россия не поверит, что у нее нет другого выбора, кроме как ответить ударом написал Дисен в соцсети X

Он указал, что лидеры НАТО ввергли свои страны в войну против России "без обсуждения или дебатов". В случае ответных действий Москвы Запад будет утверждать, что они были "неспровоцированными", добавил профессор.

Так он прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба, что все лидеры стран – членов НАТО поддерживают удары Киева вглубь РФ.