Диесен: Запад должен понять, что атаки на Россию не приведут к ее капитуляции

Профессор Диесен: атаки на Россию не заставят ее капитулировать Диесен: Запад должен понять, что атаки на Россию не приведут к ее капитуляции

Москва11 июн Вести.Удары по России не заставят ее капитулировать, и западным странам следует это понимать, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Между тем обстановка становится гораздо серьезнее, считает профессор.

Всегда есть какие-то восторги: "О, Россия горит, она проиграет". Но всегда нужно помнить, что Россия может себе позволить выдержать ущерб, не прибегая к эскалации с НАТО. Сейчас все становится серьезнее. Думаю, будет эскалация и никакой капитуляции подчеркнул Диесен

По мнению профессора, Запад перешел все красные линии в попытке спровоцировать Россию, при этом не осознавая, что у него нет никакой возможности противостоять Москве.

Глава партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал санкционную политику Запада открытой войной с Россией. Несмотря на попытки изолировать и разрушить Россию, она остается сильной и конкурентоспособной, заявил Медведев.