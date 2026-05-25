Медведев заявил, что западные страны наказывают сами себя, не работая с Россией Медведев: Россия открыта для научных контактов с другими странами

Москва25 мая Вести.Россия остается открытой для научных и образовательных контактов с другими государствами, а страны Запада, которые стараются запретить своим исследователям работу с РФ, наказывают сами себя. Такое мнение выразил председатель президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с РИА Новости.

По его словам, наука не терпит искусственных границ, и западные страны, которые закрывают доступ к российским публикациям и конференциям, наказывают сами себя.

Россия открыта для научных и образовательных контактов. Это важный, полезный инструмент, но точно не самоцель пояснил Медведев

Он уточнил, что отечественная наука обязана работать на национальные интересы, при этом абсолютный приоритет для России - технологический суверенитет и лидерство.

Медведев подчеркнул, что "центр тяжести" мировой науки вслед за экономикой смещается на Восток и Юг, поэтому РФ активно выстраивает сотрудничество с партнерами по СНГ, БРИКС, ШОС, с государствами Азии, Африки, Латинской Америки. Он добавил, что там есть запрос на совместные исследования и разработки, на российские технологии и образование.

