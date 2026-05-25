Москва25 мая Вести.Крылатая ракета "Буревестник", автономный подводный аппарат "Посейдон", а также недавно прошедшая испытания межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" – это уникальные комплексы, опережающие время, считает председатель президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Необходимая научная и производственная база в стране есть, соответствующая работа ведется. Конечно, многие данные о ней закрыты, но результаты видны всем. Яркое тому доказательство – такие новейшие виды стратегического оружия, как "Буревестник", "Сармат" и "Посейдон". Это уникальные комплексы, опережающие время и гарантирующие абсолютную безопасность нашей страны на десятилетия вперед заявил он

В беседе с РИА Новости Медведев также вспомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что в России будут создаваться образцы вооружений с повышенной боевой мощью, которые смогут преодолевать все современные и будущие системы ПВО. По его словам, это требует как фундаментальных исследований, так и новых инженерных и конструкторских решений.

Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что "Сармат", "Посейдон" и "Буревестник" обезопасят Россию на десятилетия.